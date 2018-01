Actualidade

A comissão de trabalhadores do Infarmed manifestou-se hoje "altamente surpreendida" como o cancelamento "de última hora" da conferência sobre o futuro da instituição, lamentando a oportunidade para se debater o assunto.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da comissão de trabalhadores, Rui Spínola, disse ter recebido hoje com surpresa a notícia sobre o cancelamento, "por motivos alheios" à própria associação, da conferência que estava prevista para quarta-feira, organizada pela Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde (APEG Saúde).

Rui Spínola indicou que estavam inscritos para assistir a esta conferência "cerca de 100 trabalhadores do Infarmed", além de que um elemento da comissão de trabalhadores iria participar no painel de debate, que contaria também com o coordenador do grupo de trabalho para a avaliação dos cenários de deslocalização da Autoridade do Medicamento (Infarmed) para o Porto, Henrique Luz Rodrigues.