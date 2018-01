Actualidade

O artista português Alexandre Farto (Vhils) decidiu não avançar com a intervenção que estava a ser estudada para um edifício da autoria do arquiteto Agostinho Ricca, da década de 1960, situado na zona do Foco, no Porto.

"Gostaria de partilhar a minha decisão de não avançar com uma intervenção no exterior do edifício, até porque, de certa forma, a própria discussão, embora prematura e algo mal-informada, teve o efeito de ocasionar este mesmo diálogo sobre o espaço da cidade, que tanto prezo", refere Alexandre Farto num depoimento escrito, enviado hoje à agência Lusa.

Na semana passada, o jornal Público noticiou que um edifício de escritórios, desenhado pelo arquiteto Agostinho Ricca (1915-2010), em coautoria com João Serôdio e Magalhães Carneiro, está a ser alvo de obras de reabilitação, que incluiriam, no exterior, uma intervenção de Vhils.