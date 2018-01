Actualidade

A produção da EDP Renováveis aumentou 13% em 2017 para 27,6 TWh de energia em relação ao ano anterior, beneficiando das adições de capacidade ao longo do ano e de um fator de utilização superior.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Manso Neto adiantou que atingiu um fator de utilização de 31% (que compara com 30% em 2016), refletindo a nova capacidade com fatores de utilização superiores e o recurso eólico no ano.

As operações da EDP Renováveis na Europa, América do Norte e Brasil geraram 42%, 55% e 3% do total de produção, respetivamente.