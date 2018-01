Taça da Liga

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, considerou hoje que um pormenor individual pode ser decisivo no desfecho do encontro das meias-finais da Taça da Liga de futebol frente ao FC Porto, na quarta-feira, em Braga.

"Os pontos que não sejam tão fortes vamos tentar explorar, tal como o FC Porto o vai fazer connosco. Vai ser um jogo muito tático, com pouco espaço e pode ser decidido por alguma jogada individual", começou por referir em conferência de imprensa, justificando: "Ambas as equipas vão ter muita dificuldade, porque defendem muito bem."

Para a meia final de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, Jorge Jesus enalteceu "todo o valor" do seu plantel para levar a melhor sobre os 'dragões', mas lembrou que são as duas únicas equipas que ainda não perderam para as competições nacionais.