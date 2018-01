Actualidade

Os municípios exortaram hoje a administração do CTT a acabar com as medidas restritivas e com as políticas de encerramento de estações e de despedimento de trabalhadores, que estão a degradar o serviço postal.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) "exorta a administração dos CTT a colocar um fim nas medidas restritivas que têm sido implementadas, cessando as políticas de encerramento de estações e de dispensa de trabalhadores", disse hoje o presidente da associação, Manuel Machado, que falava aos jornalistas depois de ter participado, em Coimbra, numa reunião do Conselho Diretivo (CD).

As estações e postos dos CTT, Correios de Portugal, são "essenciais à garantia de um serviço postal que promova a qualidade de serviço e uma maior proximidade às populações", sustenta o presidente da ANMP, afirmando a sua "mais profunda preocupação com a atual situação" do "serviço público postal" prestado pelos CTT.