Actualidade

A cooperação territorial europeia "deve seguir uma estratégia comum", defendeu a Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), uma das entidades da plataforma de trabalho C4C que hoje levou a Bruxelas propostas para promover a política de coesão.

"Não há projeto europeu sem política de coesão. A cooperação é muito importante, tal como o programa Erasmus trabalhou imenso na promoção do ideal europeu junto dos jovens, a política de coesão e cooperação territorial é também o cimento da coesão para a Europa", afirmou à Lusa presidente da RIET, José Maria Costa.

A RIET, em conjunto com a Medcities - Rede de Cidades do Mediterrâneo e a CCAA - Conferência das Cidades do Arco Atlântico, forma a plataforma C4C - Cidades para a Cooperação, constituída para defender os interesses das fronteiras do sul da Europa perante as instituições Europeias e que hoje apresentou à Comissária Europeia de Política Regional, Corina Cretu, dez propostas para promover a cooperação territorial.