Actualidade

O futebolista brasileiro Mattheus Oliveira é reforço do Vitória de Guimarães, por empréstimo do Sporting até final da época, anunciaram hoje os dois clubes, na rede social Twitter.

"O Sporting informa que chegou a acordo com o Vitória Sport Club para o empréstimo do jogador Mattheus Oliveira até ao final da presente temporada. O Sporting deseja a Mattheus Oliveira as maiores felicidades pessoais e profissionais", referem os 'leões'.

Na sua conta, também o Vitória de Guimarães assinalou a chegada do médio brasileiro, de 23 anos, com um vídeo do jogador já equipado com a camisola dos vimaranenses, com o número 21 nas costas.