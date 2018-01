Actualidade

O treinador do FC Porto disse hoje estar à espera de um encontro "difícil" na meia-final da Taça da Liga de futebol frente ao Sporting, entre duas equipas "com grande vontade de passar à final".

Sérgio Conceição recusou-se, em conferência de imprensa da partida, em fazer comparações com a última vez que FC Porto e Sporting estiveram frente a frente, referindo que esta é uma altura diferente e uma prova distinta.

"As minhas expectativas para este encontro são as melhores. Queremos fazer um bom jogo e passar a final. Vai ser um jogo com uma equipa que tem feito uma excelente época, que, nas provas internas, ainda não perdeu, tal como nós. Vai ser um bom jogo, bem disputado, com grande vontade, de ambas as equipas, de passar à final", começou por referir o treinador.