Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola congratulou-se hoje com a decisão da Justiça portuguesa de separar o processo do ex-vice-Presidente angolano Manuel Vicente, dizendo que corresponde a um passo no sentido desejado pelas autoridades de Luanda.

Manuel Domingos Augusto falava aos jornalistas no final de uma reunião entre o primeiro-ministro português e o Presidente angolano, João Lourenço, em Davos, na Suíça, encontro que durou cerca de 40 minutos.(CORRIGE NO SEGUNDO PARÁGRAFO O NOME DO PRESIDENTE ANGOLA, QUE É JOÃO LOURENÇO E NÃO MANUEL VICENTE).

O chefe de Estado angolano delegou no seu ministro dos Negócios Estrangeiros as declarações à comunicação social sobre os resultados da reunião com o primeiro-ministro português.