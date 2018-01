Actualidade

A Associação de Agricultura Biológica alertou hoje para a necessidade de financiamento de novas áreas produtivas e novos produtores biológicos e para a falta de um calendário para aplicar a estratégia nacional, com ações programadas no tempo.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (Agrobio), Jaime Ferreira, destacou a importância de um calendário e do respetivo financiamento para que possam ser cumpridas as medidas previstas no plano de ação que acompanha a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, aprovada no ano passado.

"Há coisas que não percebemos como vão ser executadas. Por exemplo, está previsto um portal de informação para a agricultura biológica, mas para isso é preciso haver verba disponível", afirmou.