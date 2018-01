Actualidade

O número de mortos na sequência de um duplo atentado numa mesquita em Bengasi, na Líbia, subiu de 27 para 31, existindo ainda 43 feridos, indicou à agência espanhola EFE um responsável médico.

Uma fonte da segurança informou entretanto que um primeiro carro-bomba explodiu quando as pessoas abandonavam a mesquita no bairro de al-Sleimani, no centro da cidade, enquanto um segundo carro explodiu cerca de 30 minutos depois na mesma zona, causando mais baixas entre as forças de segurança e civis.

"Entre as vítimas mortais há vários agentes de segurança e membros dos serviços de saúde. Alguns dos feridos estão em estado muito grave, pelo que o número de mortos pode vir a aumentar nas próximas horas", disse a mesma fonte.