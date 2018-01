Actualidade

O ataque contra a organização não-governamental Save the Children em Jalalabad, Afeganistão, foi controlado disseram à France Presse fontes oficiais, que confirmaram a morte de uma pessoa.

O ataque contra as instalações da organização não-governamental britânica foi levado a cabo por extremistas armados que provocaram ferimentos a, pelo menos, 11 pessoas.

"Por volta das 09:10 (04:40 em Lisboa) um veículo armadilhado, conduzido por um bombista suicida, explodiu junto à entrada do complexo da organização Save de The Children abrindo passagem a um grupo de homens armados", disse à France Presse um porta-voz do governo provincial de Jalalbabd, Attaullah Khoqyani.