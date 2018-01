Actualidade

Um assalto a uma máquina multibanco, com recurso a explosão, danificou hoje uma parte do edifício onde está instalada a Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra, revelou fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a explosão não provocou danos estruturais no edifício.

O assalto ocorreu cerca das 05:00 e o caso foi entregue à Polícia Judiciária.