Actualidade

Um festival de jazz com crianças e jovens, edições de livros e discos, exposições e muitos concertos é o que promete o Hot Clube de Portugal (HCP) para celebrar 70 anos de atividade, ao longo dos próximos meses.

Em entrevista à agência Lusa, a presidente do conselho diretivo do HCP, Inês Homem Cunha, explicou que o objetivo é comemorar a data com uma programação extensa até ao final do ano e em vários espaços de Lisboa, para chamar novos públicos.

O mais antigo clube de jazz europeu em atividade foi fundado oficialmente a 19 de março de 1948, quando Luiz Villas-Boas, melómano e fundador do clube, preencheu a ficha de sócio número um.