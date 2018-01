Actualidade

O observatório económico BBVA manteve hoje a previsão de crescimento de Portugal, de 0,4% no quarto trimestre de 2017, 2,6% no conjunto do ano e 2,3% para 2018, destacando que o país consolida a sua recuperação económica.

Entre os motivos fundamentais que estão por detrás das previsões encontram-se, entre outros, a revisão em alta do crescimento para a zona euro, numa recuperação global "cada vez mais sincronizada".

Este crescimento deverá permitir que, tanto as exportações de bens, como as de serviços, continuem a contribuir positivamente para o avanço da economia portuguesa durante 2018 e 2019, refere a nota do observatório, assinada por Myriam Montañez.