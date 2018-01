Actualidade

O número de mortos no ataque de hoje contra a delegação da organização não-governamental (ONG) Save the Children em Jalalabad (leste do Afeganistão), reivindicado entretanto pelo grupo extremista Estado Islâmico, subiu para seis, segundo fontes locais.

O anterior balanço dava conta de duas vítimas mortais e de pelo menos 14 feridos.

Attahullah Khogyani, porta-voz do governo da província de Nangarhar, à qual pertence Jalalabad, precisou que o novo balanço confirma seis mortos, incluindo um civil e três atacantes, e pelo menos 20 feridos.