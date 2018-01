Actualidade

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou hoje que "a lei e as condições ambientais" vão ser cumpridas no processo de prolongamento por mais um ano da autorização de exploração de petróleo na costa do Algarve.

"Relativamente ao prolongamento e à proposta de prolongamento, ela vem do Ministério da Economia, que é quem gere este contrato. O processo chegou na sexta-feira ao Ministério do Ambiente, [...] estamos a apreciá-lo", disse o ministro, em Ourique, no distrito de Beja.

Em resposta aos jornalistas, que o questionaram sobre este assunto, numa cerimónia na Estação de Tratamento de Água do Monte da Rocha, João Matos Fernandes revelou que o processo foi enviado, na terça-feira, para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).