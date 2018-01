Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relativizou hoje o congelamento das visitas de alto nível a Angola, manifestando-se convicto de que as relações bilaterais só vão melhorar e afastando más notícias.

Em resposta aos jornalistas, à saída da Escola Secundária de Camarate, no concelho de Loures, onde esteve à conversa com alunos durante perto de duas horas, o chefe de Estado considerou que "correu muito bem" o encontro de terça-feira entre o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente de Angola, João Lourenço, em Davos, na Suíça, e afirmou que "não vai haver más notícias no futuro".

Confrontado com o facto de estarem congeladas as visitas de alto nível a Angola, Marcelo Rebelo de Sousa contrapôs que "o que o que os portugueses querem saber, e os angolanos, é se, sim ou não, as relações dos povos, as relações económicas, as relações sociais, o que toca na vida das pessoas melhora, continua como tem sido, ou piora".