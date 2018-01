Actualidade

O Desportivo das Aves instaurou hoje um processo disciplinar ao treinador Lito Vidigal, que o impede de orientar a equipa, informou o clube o clube da I Liga de futebol em comunicado.

"O Clube Desportivo das Aves, Futebol SAD informa que, neste momento, Lito Vidigal está sob um processo disciplinar. Vai decorrer o prazo normal para o treinador responder à nota de culpa", pode ler-se no comunicado do 16.º e antepenúltimo classificado do campeonato.

O treinador esteve hoje de manhã reunido com o presidente da SAD, Luiz Andrade, e não orientará o treino da tarde de hoje, confirmou à agência Lusa fonte do clube.