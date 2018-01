Actualidade

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, considerou hoje "impressionante" a recuperação da economia portuguesa ao longo dos últimos anos, salientando a capacidade de pagamento do empréstimo internacional contraído em 2011.

Christine Lagarde falava aos jornalistas no final de um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, e com o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças, Mário Centeno, durante o Fórum Económico Mundial, que decorre até sexta-feira em Davos, na Suíça.

"Estou muito satisfeita depois desta reunião com o primeiro-ministro de Portugal e com o seu ministro das Finanças. O FMI tem uma longa e amigável tradição de relação com Portugal", disse, antes de se referir ao pagamento feito hoje pelo Estado português de mais uma tranche (no valor de 800 milhões de euros) do empréstimo que contraiu junto desta instituição em 2011.