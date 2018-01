Actualidade

O economista Eduardo Catroga criticou hoje o que apelidou de "uma diarreia legislativa que tem que parar" e que afeta sobretudo o setor financeiro, referindo que "mais tarde ou mais cedo alguém tem que parar os reguladores".

Na intervenção na conferência sobre remuneração de executivos e 'corporate governance', organizada pela Mercer, em conjunto com a Sérvulo & Associados, em Lisboa, o antigo ministro das Finanças considerou que "no setor financeiro, sobretudo, os reguladores passaram do oito para o 80", o que faz com que "as empresas vão andar preocupadas em concentrar energia na gestão burocrática dos reguladores".

O atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, em representação do maior acionista da elétrica, a China Three Gorges, criticou ainda a forma como algumas diretivas europeias são transpostas para a lei portuguesa: "Aparecem umas diretivas europeias e somos mais papistas do que o papa".