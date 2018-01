Actualidade

O "complemento de horário de creche", apoio da Segurança Social que poderá ser dirigido aos filhos dos trabalhadores da Autoeuropa, é atualmente atribuído a 953 creches com acordo de cooperação, anunciou hoje o Ministério do Trabalho.

"Este apoio não é novo, nem é exclusivo aos trabalhadores da Autoeuropa. Está disponível a todos os trabalhadores, bastando que estes façam o pedido junto da IPSS que deverá requerer à Segurança Social a sua análise", sublinha a fonte oficial numa nota à imprensa.

De acordo com os dados, das 1.862 creches com acordo de cooperação com a Segurança Social, "953 asseguravam (dados de dezembro de 2017) horário superior a 11 horas diárias, ou seja, recebiam da Segurança Social o apoio "Complemento de Horário de Creche".