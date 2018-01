Actualidade

O triatleta português João Silva foi nomeado, por unanimidade, para a Comissão de Atletas dos Comités Olímpicos Europeus (COI), em reunião da comissão executiva do organismo, em Lausana, na Suíça.

A notícia foi hoje avançada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), lembrando que o atleta do Benfica integra a estrutura do organismo olímpico português, no qual é secretário-geral da Comissão de atletas olímpicos (CAO).

João Silva, de 28 anos, foi o primeiro triatleta masculino português a conquistar uma vitória no campeonato do mundo de triatlo de elite, e esteve nos Jogos Olímpicos de Londres2012 e Rio2016.