Actualidade

As vendas dos negócios de retalho da Sonae subiram 6,9% no ano passado, face a 2016, para 5.554 milhões de euros, com as vendas 'online' a ultrapassarem os 100 milhões de euros, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que "todas as unidades" contribuíram "positivamente para o aumento" em 2017.

"Em termos trimestrais, as vendas registaram um aumento de 7,3% face a 2016 para 1.556 milhões de euros" e "as vendas 'online' de retalho ultrapassaram os 100 milhões de euros", com especial contribuição da Worten, Sonae MC e Salsa.