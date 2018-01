Actualidade

A remuneração média mensal dos trabalhadores com contrato a termo correspondia a cerca de 72% do salário médio dos contratados sem termo em 2016, sendo de 720,6 euros, revela a atualização do Livro Verde das Relações Laborais disponibilizada hoje.

O documento, do Governo, que está a ser discutido na Concertação Social, atualiza a versão do Livro Verde apresentado em março e destaca que existe um "diferencial salarial substantivo entre os trabalhadores com contratos permanentes e os trabalhadores com contratos não permanentes".

A remuneração média mensal base dos trabalhadores por conta de outrem com contrato a termo certo era, em 2016, de 720,6 euros, correspondendo a 72% da remuneração dos contratos sem termo, que era de 1.003,9 euros.