O administrador financeiro da Sonae Luís Reis manifestou-se hoje "muito satisfeito" com os resultados no retalho, destacando que 2017 foi "um ano recorde em todos os negócios" desta área para o grupo.

As vendas dos negócios de retalho da Sonae subiram 6,9% no ano passado, face a 2016, para 5.554 milhões de euros, com as vendas 'online' a ultrapassarem os 100 milhões de euros, de acordo com as vendas preliminares hoje divulgadas.

Estes resultados "deixam-nos muito satisfeitos", afirmou o administrador financeiro (CCCO - Chief Corporate Center Officer) da Sonae à Lusa, acrescentando que 2017 foi "um ano recorde em todos negócios de retalho" da Sonae.