Actualidade

Uma marchinha de Carnaval improvisada comemorou hoje na avenida Paulista, no centro de São Paulo, a confirmação da condenação do ex-Presidente Lula da Silva por corrupção, uma decisão que o pode impedir de ser candidato nas eleições presidenciais.

Lula mereceu ser condenado porque "corrompeu o país inteiro. Ele é um corrupto, ladrão" e "todo mundo sabe disto", disse à Lusa a maquilhadora Valdirene Paschoalini, 36 anos.

Um grupo de dezenas de opositores juntou-se e celebrou a condenação do ex-Presidente ao som da marcha Luís 51, concorrente no carnaval de 2016 com uma letra sarcástica sobre o líder histórico do Partido dos Trabalhadores (esquerda).