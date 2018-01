Actualidade

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte anunciou hoje um investimento de 10 milhões de euros para intervir na Unidade de Queimados, Urgência Geral e Cuidados Intensivos do hospital de Santa Maria.

"Temos um projeto de relocalização da nossa Unidade de Queimados, que ficará junto à urgência. Essa relocalização vai permitir passarmos das atuais cinco para as dez camas e criarmos seis camas de intermédios, camas que no fundo são quartos atendendo que estamos a falar de queimados", disse Carlos Martins, no dia em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o hospital de Santa Maria.

O presidente do Conselho de Administração defendeu que as obras vão melhorar a capacidade de resposta do hospital.