Actualidade

O vulcão Mayon, na zona Este das Filipinas, intensificou hoje a sua atividade, com seis novas erupções de lava em menos de 15 horas, quando o número de deslocados já ronda os 70.000 e se teme uma explosão mais potente.

As novas erupções do vulcão Mayon, localizadas na província de Albay, a cerca de 350 quilómetros a sudeste de Manila, ocorreram entre a meia-noite e as 15:00 locais (entre as 16:00 de quarta-feira e as 07:00 de hoje em Lisboa), informou a agência vulcanológica filipina (PHIVOLCS).

As expulsões de magmas geraram colunas de gás e cinzas de 3.000 metros de altura e alimentaram de lava os rios, que estão a mais de três quilómetros da cratera.