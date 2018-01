Actualidade

O futebolista brasileiro Filipe Augusto, do Benfica, foi hoje apresentado e confirmado como reforço dos turcos do Alanyaspor, num acordo válido por época e meia.

Embora o emblema turco não o especifique, Filipe Augusto deverá ser cedido ao Alanyaspor a título de empréstimo, depois de uma época no Benfica, ao qual chegou em janeiro do último ano, proveniente do Rio Ave.

Nos 'encarnados', o médio, de 24 anos, nunca se conseguiu impor, disputando 13 jogos na última época e 14 na atual.