Actualidade

Mais de 30 pessoas, na maioria civis, foram mortas em ataques no Mali nas últimas 24 horas, numa altura em que a ONU deu dois meses aos signatários do acordo de paz de 2015 para manifestarem o seu compromisso.

A situação parece estar a agravar-se em particular no centro do Mali, junto às fronteiras do Burkina Faso e Níger, uma zona onde se concentram as primeiras operações da força conjunta do G5 Sahel, organização regional que integra estes três países, a Mauritânia e o Chade.

Hoje, 25 civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos na explosão de uma mina à passagem do seu veículo, proveniente do Burkina Faso e que se dirigia ao mercado semanal de Boni, no centro do Mali, refere um último balanço.