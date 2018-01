Actualidade

O Ministério Público requereu o julgamento, em tribunal coletivo, do homem que assassinou os pais e a irmã enquanto estes dormiam no concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira, foi hoje anunciado.

O arguido, com 51 anos, está em prisão preventiva e é acusado pela prática de três crimes de homicídio qualificado, refere a informação hoje divulgada na página da Procuradoria-geral Distrital de Lisboa.

"No essencial está indiciado que, no dia 12 de agosto, à noite, quando os pais e a irmã se encontravam a dormir, e na sequência de frequentes discussões que tinha com os mesmos, o arguido decidiu matá-los", pode ler-se no mesmo documento.