Actualidade

O euro subiu hoje de novo e chegou a ultrapassar 1,25 dólares pela primeira vez em três anos, após declarações do presidente do Banco Central Europeu (BCE), sobre um crescimento acima do esperado na zona euro.

Em conferência de imprensa, Mario Draghi afirmou que a economia da zona euro "acelerou mais do que era esperado na segunda metade de 2017".

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,2487 dólares, quando na quarta-feira à mesma hora seguia a 1,2391 dólares.