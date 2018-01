Actualidade

O CDS-PP questionou hoje o ministério da Economia sobre a situação da entidade de Turismo Porto e Norte (TPNP) que, alegam os deputados, "está em risco de ficar sem dinheiro" para salários ou despesas correntes no fim do mês.

"É verdade que o Turismo do Porto e Norte de Portugal está em risco de não poder pagar salários a partir do fim do mês de janeiro, nem as despesas de funcionamento das lojas de acolhimento a turistas, assim como eletricidade, comunicações ou limpeza?", questionam os deputados na pergunta hoje dirigida ao ministro.

Esta e outras perguntas, feitas pelos deputados Cecília Meireles, Pedro Mota Soares, Álvaro Castello-Branco e Hélder Amaral, surgem após a "denúncia" feita pelo presidente da Associação Comercial do Porto, segundo o qual, citam, "o caso é muito grave" e "não há dinheiro para pagar despesas correntes de funcionamento e os postos de Turismo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e de S. Bento vão ter de fechar".