Actualidade

O foco de poluição que se verifica no rio Tejo desde quarta-feira, na zona de Abrantes, levou hoje à realização de ações de inspeção extraordinárias em Abrantes e Mação, estando ainda por identificar a origem do problema.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial do Ministério do Ambiente admitiu que "não está identificada a origem da poluição".

A mesma fonte indicou que a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) realizou hoje "duas ações inspetivas extraordinárias em ETAR's de Abrantes e Mação", mas os resultados das análises "só serão conhecidos dentro de alguns dias".