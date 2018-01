Actualidade

O Sporting anunciou hoje no 'twitter' um acordo com os argentinos do Colon para o empréstimo do futebolista Alan Ruiz por um ano em troca de 200 mil euros e o pagamento da totalidade do seu salário.

O Colón fica ainda com uma cláusula de opção de compra fixada nos sete milhões de euros por 70 por cento do passe, garantindo o Sporting 30% dos direitos económicos do futebolista e ainda o direito de preferência.

O médio ofensivo argentino tinha sido contratado pelo Sporting ao Colon em 2016 por oito milhões de euros, correspondentes a 4,8 milhões pela transferência, mais 2,2 milhões de euros pagos ao jogador como prémio de assinatura e ainda um milhão de euros para intermediários, a título de comissão, divididos da seguinte forma: 700 mil euros para a 'Admira Partners' e 300 mil euros para a 'Costa Aguiar Sports'.