Alojamento

Além de contar com descontos até 60% em unidades de quatro e cinco estrelas, a Idyllic.pt diz diferenciar-se no mercado pelo serviço de assessoria ao cliente.

Para quem procura uma experiência idílica nas mais reputadas unidades de alojamento em Portugal, usufruindo de promoções exclusivas, a nova plataforma online Idyllic.pt promete «uma completa oferta de unidades de quatro e cinco estrelas com descontos até 60%».

Ao Destak, este novo operador assegura que «é possível encontrar a solução para uma estadia de luxo segmentada por pacotes temáticos», com ofertas de longa duração, campanhas promocionais e ‘flash sales’.

«Ao alcance de um clique o site oferece aos seus clientes a possibilidade de adquirirem vouchers de estadias e experiências em hotéis premium». Para isso, a Idyllic.pt assegura ter selecionado, entre o «topo da hotelaria nacional», parceiros «com base na qualidade do serviço, localização, integração cultural, infraestruturas e serviços extra alojamento.

Vidago Palace, Casa da Calçada Relais & Chateaux, Marriott Praia D’El Rey Golf & Beach Resort, Suites Alba Resort & Spa, Convento do Espinheiro e Pedras Salgadas Spa & Nature Park são algumas das unidades que integram a oferta desta plataforma para experiências de estadia em todo o país. A médio prazo, a empresa pretende «internacionalizar a sua oferta».

Este novo ‘player’ promete oferecer «um serviço de apoio ao cliente completamente distinto face a outras plataformas existentes no mercado». Neste portal, o cliente irá contar com o «apoio de uma equipa especializada e experiente para prestar todo o acompanhamento necessário ao longo do processo».

Por outro lado, também estão disponíveis soluções para empresas, para realização de eventos e incentivos para colaboradores.