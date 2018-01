Internet

‘Websérie’ documental estreia no próximo domingo para não deixar esquecer trágicos fogos de outubro.

A‘websérie’ documental 15 memórias do fogo estreia no próximo domingo, dia 28 de janeiro, com o objetivo de contar 15 histórias em torno dos fogos de outubro de 2017, para dar voz e visibilidade às pessoas afetadas.

O projeto é da autoria de Tiago Cerveira e Rodrigo Oliveira, oriundos de Oliveira do Hospital e Arganil, respetivamente, que decidiram avançar com a ‘websérie’ documental, feita sem quaisquer apoios, como uma forma de «não deixar esquecer a tragédia» e também dar voz aos anseios das pessoas afetadas, contou à Lusa Tiago Cerveira.

Na série documental, a memória do que foi o 15 de outubro é como se fosse «a cabeça do polvo», o ponto de partida de cada um dos testemunhos para depois se falar de consequências económicas, sociais e psicológicas ou sobre perspetivas de futuro, explicou, ressalvando ainda que na série não se procuram «fazer histórias do coitadinho», antes dar voz às pessoas e garantir que a tragédia de outubro não fica esquecida.

«É o nosso contributo, para não se esquecerem de nós», mostrando «histórias onde a imprensa também não chegou», vincou Tiago Cerveira à Lusa.

A série tem episódios de 57 minutos (todos legendados em inglês), que serão revelados de 15 em 15 dias no site www.15memoriasdofogo.pt, bem como no Facebook, no Youtube e no Vimeo.