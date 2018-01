Actualidade

Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas hoje num incêndio num hospital da Coreia do Sul, anunciaram as autoridades locais.

Entre os feridos, 11 estão em estado crítico.

As chamas terão começado cerca das 07:30 locais (22:30 de quinta-feira em Lisboa) na sala de urgências do primeiro piso do edifício principal do hospital, em Miryang (sudeste do país, a cerca de 280 quilómetros da capital).