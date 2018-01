Actualidade

Nove barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e duas estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima, de acordo com informação disponível no 'site' da Marinha Portuguesa.

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Esposende, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas devido à previsão de agitação marítima forte.

A barra marítima de Viana do Castelo está fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros e a de Aveiro a barcos de comprimento inferior a 35 metros.