O fim de semana vai ser marcado por temperaturas mínimas baixas, céu pouco nublado, mas sem precipitação, disse à Lusa Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas desceram durante a noite, tendo-se registado nas regiões do Norte e Centro mínimas entre os 0 e os -2 graus Celsius e o dia de hoje ainda vai ser marcado por alguns aguaceiros fracos, em especial no litoral a norte do Cabo Raso.

"Amanhã [sábado] e no domingo vamos ter céu pouco nublado ou limpo, podendo haver alguma nebulosidade no norte e centro. Vamos continuar a ter vento de norte moderado a forte com rajadas até 60 quilómetros por hora e acentuado arrefecimento noturno. As próximas noites vão ser de temperaturas baixas, mas compatíveis com uma situação de inverno", indicou.