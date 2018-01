Actualidade

O presidente do Estoril Praia, Alexandre Faria, acredita que o clube poderá utilizar nos próximos jogos da I Liga de futebol a bancada interditada pela Liga na sequência das fissuras detetadas no desafio com o FC Porto.

Em declarações à agência Lusa, o líder estorilista admite que "ainda é precoce" para assumir conclusões definitivas sobre o final das obras recomendadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), depois das vistorias efetuadas ao Estádio António Coimbra da Mota desde o dia 15 de janeiro, mas refere que "as obras já estão em curso" no recinto.

"Ainda hoje [quinta-feira] os técnicos do LNEC estiveram a concluir alguns estudos geológicos. Não é a bancada que está em causa, é o acesso à bancada que carece de intervenção. A dúvida que existe é mesmo o prazo de conclusão para as obras. A vontade é que já esteja tudo pronto para o jogo com o Sporting, no dia 04 de fevereiro", explica.