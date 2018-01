Actualidade

O incêndio que deflagrou hoje no Hospital Sejong na Coreia do Sul causou 37 mortos e cerca de 130 feridos, segundo um novo balanço das autoridades, avançado pela agência noticiosa sul-coreana, Yonhap.

Anteriormente, as autoridades locais tinham dado conta de 41 mortos, tendo esse número sido agora revisto em baixa.

O incêndio começou cerca das 07:30 locais (22:30 de quinta-feira em Lisboa) na sala de urgências do primeiro piso do edifício principal do hospital Sejong, em Miryang (sudeste do país, a cerca de 280 quilómetros da capital).