Actualidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a pedir desculpas por ter difundido, em novembro do ano passado, vídeos do grupo de extrema-direita Britain First desencadeando uma grande polémica no Reino Unido.

Numa entrevista à estação de televisão ITV - que vai ser transmitida na íntegra no próximo domingo - Trump admite que quando divulgou os vídeos, através da rede social Twitter, não conhecia a organização Britain First.

"Se me está a dizer que eles são gente horrível, racista, eu certamente pedirei desculpa, se quiser que o faça", disse o chefe de Estado ao jornalista Piers Morgan.