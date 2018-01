Actualidade

O Presidente da República timorense assinou hoje o decreto em que determina a dissolução do Parlamento Nacional, faltando agora o anúncio da data das eleições antecipadas, que não podem ocorrer antes de 26 de março.

"Consultados os partidos políticos representados no Parlamento Nacional e ouvido o Conselho de Estado, o Presidente da República, no uso da competência plasmada no artigo 86 da Constituição da República, determina: é dissolvido o Parlamento Nacional", refere o decreto assinado por Francisco Guterres Lu-Olo, obtido pela Lusa.

O curto texto do decreto 5/2018, assinado hoje e remetido ao Jornal da República para publicação, recorda que a Constituição dá ao Presidente a "competência e obrigação de garantir o regular funcionamento das instituições democrática"".