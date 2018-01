Actualidade

O Governo espanhol decidiu hoje declarar "persona non grata" o embaixador da Venezuela em Madrid, em "estrita aplicação do principio de reciprocidade, depois de o regime de Nicolás Maduro ter feito o mesmo com o embaixador espanhol.

Madrid "lamenta a decisão" adotada na quinta-feira pela Venezuela de expulsar o embaixador de Espanha nesse país, mas "perante medidas desta dimensão" teve de responder "de forma proporcional", disse o ministro porta-voz do executivo, Íñigo Méndez de Vigo, em conferência de imprensa.

Segundo este responsável, a Espanha deseja manter com a Venezuela "relações de respeito, amizade e cooperação", mas as decisões adotadas pelo Governo de Nicolás Maduro "tornam difícil que isso se verifique".