O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos desacelerou em termos homólogos para 2,6% no quarto trimestre do ano passado, contra 3,2% no terceiro trimestre, segundo dados do Departamento do Comércio hoje divulgados.

O Departamento do Comércio publicou hoje o primeiro dos três cálculos sobre a evolução do PIB no quarto trimestre de 2017.

Os analistas apontavam para um crescimento económico de 2,9% no quarto trimestre face ao mesmo período de 2016.