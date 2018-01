Actualidade

A defesa do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro pediu hoje a absolvição do seu constituinte de todos os crimes pelos quais está a ser julgado, alegando falta de provas.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), em causa está a adulteração de contabilidade pelo banco BPP, entre 2001 e 2008, e crimes de falsidade informática e falsificação de documentos.

Na segunda sessão de alegações finais, Joana Fonseca, advogada do antigo banqueiro, disse que "não se fez prova da grande maioria" dos factos descritos na acusação do MP, "nem se provou, sequer, que João Rendeiro tivesse conhecimento ou praticado" os mesmos.