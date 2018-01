Actualidade

A empresa Efacec espera atingir, na sua área de mobilidade elétrica, cerca de 200 colaboradores entre o final deste ano e a primeira metade do próximo, e promete coisas "inovadoras" para postos de carregamento.

Em declarações à agência Lusa, à margem do 'warm up' da Mobi Lisbon Summit, Duarte Ferreira, Global Business Development Director (Diretor de desenvolvimento de negócio global) da empresa, referiu que atualmente a mobilidade elétrica conta com 112 pessoas, mais seis colaboradores internacionais, mas que vai aumentar o número entre 2018 e 2019.

Quanto a postos de carregamento para viaturas elétricas o trabalho é para integrar, tornar o produto "'userfriendly' (amigável) para peões e para quem passeia" e mesmo que não tenha carro elétrico "pode fazer uso, por exemplo, para ler o jornal tranquilamente".