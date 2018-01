Actualidade

Um dos suspeitos dos atentados terroristas de Paris, em que morreram 130 pessoas em novembro de 2015, Mohamed Bakkali, foi entregue hoje às autoridades francesas pela Bélgica, anunciou a procuradoria federal belga.

"Mohamed B. foi hoje entregue às autoridades judiciais francesas", no quadro do inquérito dos atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris, mas também do atentado fracassado ao comboio de alta velocidade entre Amesterdão e Paris, em agosto do mesmo ano, esclarece o Ministério Público belga, em comunicado.

Mohamed Bakkali, de 30 anos, considerado o homem que alugou a casa na localidade belga de Schaerbeek, onde foram fabricados os cintos explosivos para os atentados em Paris, estava preso desde o final daquele mês, na Bélgica.